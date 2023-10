Lluís Puig (Junts) sobre una possible amnistia: "Per Nadal no seré a casa, ho tinc claríssim"

Compara el referèndum d'Aragonès amb "el regust de l'allioli que retorna havent dinat"

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Junts al Parlament i membre del Consell de la República (CdRep) Lluís Puig, que resideix a Bèlgica, ha assegurat aquest dimarts que té "claríssim" que per Nadal no serà a Catalunya malgrat que hi hagi un acord sobre l'amnistia.

"Per Nadal no seré a casa, ho tinc claríssim. Malgrat el dia en què una possible amnistia surti publicada en el BOE, hi ha elements polítics i judicials a Espanya que faran l'impossible perquè això s'allargui moltíssim", ha sostingut en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Segons Puig, no podrà tornar a Catalunya fins que el jutge Pablo Llarena retiri l'ordre de detenció i entrega que té a l'Estat, "si és que arriba aquest dia", ha puntualitzat.

"Vam decidir quedar-nos a Brussel·les 90 dies i hi portem sis anys", ha afegit el també exconseller, després de destacar que ha après a viure d'una altra manera malgrat la qüestió judicial.

ACORD DE CLAREDAT

A més de qüestionar la proposta d'acord de claredat del president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat alguns dels escenaris per a un possible referèndum que va plantejar el grup d'experts, com la possibilitat que votin tots els ciutadans d'Espanya.

"Això és com si nosaltres votéssim a Catalunya el que ha de passar amb el Front Polisario al Marroc", ha apuntat Puig, que ha lamentat que es posin sobre la taula fórmules de referèndum que, a parer seu, ja s'han proposat des de fa anys i no han tirat endavant.

Així, ha comparat el referèndum que defensa Aragonès, en el qual vol que només votin els catalans, amb "el regust d'allioli que retorna havent dinat".

CONSELL DE LA REPÚBLICA

En relació amb la consulta del Consell de la República (CdRep) sobre si han de promoure el bloqueig de la investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, Puig ha destacat que no és "determinant" ni d'obligat compliment.

Així, ha admès que "podria passar" que les bases del CdRep avalessin promoure el bloqueig a Sánchez i que Junts aconseguís un acord per investir el candidat del PSOE.