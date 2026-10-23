Lluís Puig lamenta que Illa no hi fos al seu retorn al Parlament: "És el meu president"

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller i diputat de Junts al Parlament, Lluís Puig, ha lamentat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no hi fos present al ple en el seu retorn a la cambra catalana després de 9 anys de l'1-O: "Em va sorprendre, em va saber greu".
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha explicat que, quan es van trobar per primera vegada a la Delegació del Govern a Brussel·les, el tracte va ser humà i respectuós: "És el meu president, de la meva Generalitat, del meu país, Catalunya, sigui el que sigui el president que em trobi avui i en el futur".
Ha admès que li hauria fet "il·lusió" que Illa fos al ple, a més de recordar que tenia un paràgraf del seu discurs dedicat a la seva persona que, si no l'ha escoltat, ja l'hi explicarà quan pugui.
Malgrat tot, hi ha volgut restar importància i tampoc no ha volgut revelar de què van parlar quan tots dos van mantenir una trobada discreta i privat fos del Parlament.
"TANT CASTELLÀ"
El que sí el preocupa, ha assegurat, és que al Parlament es parli "tant castellà", cosa que creu que no passava anys enrere.
En preguntar-li a què ho atribueix, ha concretat que és símptoma "d'una polarització, d'una catalanofòbia desmesurada, que comença a Aragó i arriba fins al Regne de Castella, i no afluixa".
"De jove hi havia una qüestió d'estat, que era el terrorisme d'ETA, i ara la qüestió d'estat és Catalunya", ha apuntat.
HO TORNARIA A FER
Després de 9 anys fora de Catalunya per l'1-O, ha destacat que ho tornaria a fer i millor amb tot el que han après, ha admès que sempre va creure que l'Estat acabaria parlant i creu que en tot això qui ha perdut és l'Estat.
"Era il·lús? Potser. Ara ja no ho seria tant", ha sostingut Puig, que defensa que s'ha d'apostar pel diàleg per resoldre problemes polítics.