Lluís Puig (Junts) expressa la seva il·lusió per poder tornar i ho farà "amb la cara ben alta"

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig ha expressat il·lusió per poder tornar aquest dimecres a Catalunya i assegura que ho farà "amb la cara ben alta".
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha explicat que serà un retorn "tranquil, amb calma, sense càmeres i tan íntim" com quan se'n van anar fa 9 anys després de l'1-O del 2017.
Segons Puig, el primer que vol fer és visitar la seva ciutat, Terrassa (Barcelona), i assistir als 'Cants per la Llibertat' que protagonitzen cada dia un grup de persones en honor a tots els que se'n van haver d'anar.
"Jo porto 9 anys a l'exili però ells 9 anys cantant. Moltes persones són coneguts de tota la vida. Per això, crec que era el primer lloc al qual havia d'anar. Els haig de fer un homenatge jo a ells", ha sostingut.
OCUPARÀ L'ESCÓ
Dijous té previst anar al Parlament per ocupar l'escó i ha deixat clar que li fa molta il·lusió: "Sempre he dit que me'n vaig anar amb la cara ben alta, content i orgullós de fer la feina que em tocava fer".
"I orgullós i amb la cara ben alta vull tornar demà. Em fa molta il·lusió asseure'm a l'escó que, democràticament, em vaig guanyar i retirar el llaç groc que ja fa massa anys que és allà", ha afegit.
CRÍTIQUES A LA CÚPULA JUDICIAL
Després de l'aprovació de la llei d'amnistia el 2024, creu que s'ha evidenciat que la cúpula judicial no la volia aplicar i que, quan han ho hagut de fer, ho han fet "a contracor i queixant-se del mateix Tribunal Constitucional".
"No sé si és insubordinació això. En l'aixecament de l'ordre de detenció, el jutge instructor també fa un al·legat en contra la decisió del TC. Si aquesta part de la judicatura pot qüestionar una resolució del TC, una llei aprovada democràticament a les Corts, no sé qui és més inconstitucional en aquest país", ha apuntat.
No obstant això, Puig ha reivindicat que aquests 9 anys han servit per donar a conèixer a nivell internacional el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya perquè "no es coneixia prou" i que, al llarg dels segles, ha suposat massa exilis, ha dit.
"De 13 presidents de la Generalitat de l'època moderna, 9 o 10 han estat represaliats amb exilis, afusellaments o presó. No és normal", ha sostingut l'exconseller, per la qual cosa defensa que s'ha de trobar la manera d'avançar i buscar una forma de llibertat.
Com a director de la Casa Macià, a Prats de Molló (França), ha explicat que aviat la inauguraran i també la seva implicació en molts projectes de caràcter cultural "a la Catalunya del Nord" en destacar que és el que li agrada i és una zona que no coneixia gare.
SIXENA
Un cop torni a Catalunya, ha manifestat que espera poder visitar les pintures murals de Sixena al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i que no es traslladin a Aragó perquè "hi ha experts que han dit que es podrien espatllar".
Després de recordar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el va absoldre del cas, ha lamentat "la bandera de la catalanofòbia que s'ha fet des d'Aragó" sobre aquesta qüestió i que l'exconseller del ram Santi Vila encara estigui pendent de judici per desobediència.