Publicat 21/10/2026 08:30

Lluís Puig (Junts) expressa la seva il·lusió per poder tornar i assegura que ho farà "amb la cara ben alta"

Archivo - Arxiu - L'exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig
Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig ha expressat la seva il·lusió per poder tornar aquest dimecres a Catalunya i assegura que ho farà "amb la cara ben alta".

En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha explicat que serà un retorn "tranquil, amb calma, sense càmeres i tan íntim" com quan es van anar fa 9 anys després de l'1-O de 2017.

Segons Puig, el primer que vol fer és visitar la seva ciutat, Terrassa (Barcelona), i assistir als 'Cants per la Llibertat' que protagonitzen cada dia un grup de persones en honor a tots els que van haver d'anar-se.

"Jo porto 9 anys a l'exili, ells 9 anys cantant. Moltes persones són conegudes de tota la vida. Per això, crec que era el primer lloc al que havia d'anar. Els he de fer un homenatge a ells", ha sostingut.

El dijous té previst anar al Parlament per ocupar el seu escó, deixant clar que li fa molta il·lusió: "Sempre he dit que em vaig anar amb la cara ben alta, content i orgullós de fer el treball que em tocava fer".

"I amb la cara ben alta vull tornar demà", ha afegit l'exconseller de Cultura de la Generaliat.

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