Lluís Puig (Junts) expressa la seva il·lusió per poder tornar i assegura que ho farà "amb la cara ben alta"

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig ha expressat la seva il·lusió per poder tornar aquest dimecres a Catalunya i assegura que ho farà "amb la cara ben alta".
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha explicat que serà un retorn "tranquil, amb calma, sense càmeres i tan íntim" com quan es van anar fa 9 anys després de l'1-O de 2017.
Segons Puig, el primer que vol fer és visitar la seva ciutat, Terrassa (Barcelona), i assistir als 'Cants per la Llibertat' que protagonitzen cada dia un grup de persones en honor a tots els que van haver d'anar-se.
"Jo porto 9 anys a l'exili, ells 9 anys cantant. Moltes persones són conegudes de tota la vida. Per això, crec que era el primer lloc al que havia d'anar. Els he de fer un homenatge a ells", ha sostingut.
El dijous té previst anar al Parlament per ocupar el seu escó, deixant clar que li fa molta il·lusió: "Sempre he dit que em vaig anar amb la cara ben alta, content i orgullós de fer el treball que em tocava fer".
"I amb la cara ben alta vull tornar demà", ha afegit l'exconseller de Cultura de la Generaliat.