Lluís Puig descarta ara com ara tornar a Catalunya: "Estic vivint a països lliures"

Assegura que la modificació del Reglament del Parlament per al vot telemàtic és un "avenç"

L'exconseller de Cultura de la Generalitat i diputat de Junts+, Lluís Puig, descarta ara com ara tornar a Catalunya després que el Tribunal Suprem ha deixat fora de l'amnistia el delicte de malversació: "Com he de tornar? Estic vivint a països lliures, europeus, democràtics, que respecten els meus drets fonamentals".

"No sé si al final tindré ganes de tornar o no, perquè és trobar-me amb el que hi ha i quan tingui 90 anys potser no valdrà la pena", ha assegurat aquest dimecres en una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press.

Així mateix, ha lamentat "que s'interpreti el delicte de malversació tres vegades de manera diferent segons convingui a algunes persones" i ha afirmat que pensava --textualment-- que s'acabaria aplicant algun tipus de justícia.

"Ara què farà el senyor Llarena? Una nova ordre de detenció europea? O sap que fora la frontera espanyola fan el ridícul?", ha preguntat Puig, que ha explicat que hi presentarà recursos de reforma i d'apel·lació i un recurs al Tribunal Constitucional.

PUIGDEMONT

Preguntat per l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a la reelecció, Carles Puigdemont, i per si li recomana que no torni a Catalunya, Puig ha apuntat que Puigdemont "ha donat la seva paraula" i serà ell qui decideixi sobre el seu retorn.

"Ho ha posat tot en joc, ha renunciat sabent que podia perdre la immunitat del Parlament Europeu i va renunciar sabent que potser no guanyava les eleccions amb majoria absoluta", ha sostingut.

Quant a les paraules de Marine Le Pen, que va dir que el fet que Puigdemont s'hagi mogut per França "humilia" el seu país, Puig ha assenyalat que a Le Pen li pot costar modificar les legislacions per barrar-los el pas, en les seves paraules.

"Mentre no hi hagi una ordre d'extradició, el president Puigdemont com a diputat del Parlament de Catalunya, igual que jo, creuarem les fronteres amb tota la tranquil·litat del món", ha resolt.

VOT TELEMÀTIC

Finalment, quant a la modificació del Reglament del Parlament per incorporar el vot telemàtic, Puig ha assegurat sentir-se "molt content i una mica orgullós".

"El 25 de juliol segurament obriré una ampolla de cava, perquè és un avenç la modernització del Reglament del Parlament, no per mi o pel president Puigdemont, sinó per tots els 135 diputats de la cambra", ha conclòs.