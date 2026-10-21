Lluís Puig (Junts) afirma que "ha arribat el moment" de tornar a Catalunya 9 anys després de l'1-O

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) ha afirmat aquest dimecres que "ha arribat el moment" de tornar a Catalunya 9 anys després de l'1-O.
"Ha arribat el moment. Avui vaig als Cants de la Llibertat de Terrassa (Barcelona), la terreta on vaig néixer i vaig viure fins fa 9 anys. I demà cap al Parlament, d'on vaig anar el 27 d'octubre de 2017", ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Ho fa després que el jutge Pablo Llarena aixequés de manera definitiva l'ordre de detenció contra ell; l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i el també exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín.