Lluís Puig espera sortir "bé" del judici i poder tornar com a diputat de Junts al Parlament

Assegura que no saben on i com estan les obres d'art de Sixena

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller Lluís Puig ha assegurat que espera sortir "bé" del judici que arrenca aquest dijous al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre les obres d'art del monestir de Sixena (Osca) i poder tornar a Catalunya com a diputat de Junts al Parlament.

"Espero sortir bé (del judici), poder complir el meu somni de tornar al saló de plens del Parlament de Catalunya com a diputat i que s'acabi aquest expedient que segurament no hauria d'haver començat mai", ha assegurat en un video que s'havia d'emetre en l'acte de suport que Junts ha organitzat davant el TSJC, però que no s'ha pogut fer perquè no se sentia l'àudio.

Puig, que resideix a Bèlgica, ha lamentat que el desembre del 2017 les forces i cossos de seguretat de l'Estat es presentessin "amb escopetes i metralladores per emportar-se" les obres del museu de Lleida.

"Unes obres que estaven ben guardades, conservades, preservades i exposades per a tots els públics al Museu de Lleida. Ara no sabem on són ni com estan, i què en pensen fer", ha criticat.

També ha donat les gràcies als qui han assistit a l'acte per donar-li suport, entre els quals hi havia els principals quadres de Junts, encapçalats pel secretari general del partit, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, i també hi han estat presents els diputats d'ERC Marta Vilalta i Juli Fernàndez.

Al final de l'acte s'han afegit a la foto amb tots els dirigents polítics les germanes de Lluís Puig, acompanyades d'una estelada.