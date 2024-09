Lluís Puig critica que Llarena "hagi esperat 3 mesos" a rebutjar els recursos per l'amnistia

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de la Generalitat Lluís Puig ha criticat que el magistrat instructor del 'procés', Pablo Llarena, "hagi esperat tres mesos" a rebutjar els recursos de reforma presentats per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'exconseller Toni Comín i ell mateix, així com els de Fiscalia i Advocacia de l'Estat, contra la seva decisió de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació pel qual estan processats.

"Ja sabíem que ho faria, era obvi. Però que hagi esperat tres mesos i ho tregui avui en una pagineta ben curta de text sempre et fa pensar que juguen amb el calendari", ha sostingut Puig aquest dimarts en declaracions a Tv3 recollides per Europa Press.

En la interlocutòria, el magistrat del Tribunal Suprem (TS) ha insistit que l'article 1.4 de la Llei d'Amnistia indica que l'enriquiment aconsegueix qualsevol benefici que hagués exigit del pagament d'una contraprestació dineraria, encara que no augmenti materialment el nivell de riquesa del subjecte.