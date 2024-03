Lluís Puig creu que Llarena retirarà la seva euroordre amb l'aplicació de la llei d'amnistia

BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de Cultura de la Generalitat i diputat de Junts al Parlament, Lluís Puig, ha considerat que l'instructor del procés, el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena, "retirarà l'ordre de detenció" europea quan entri en vigor la llei d'amnistia.

"Penso que el jutge Pablo Llarena sí que l'aplicarà, que retirarà l'ordre de detenció", ha dit Puig en una entrevista de 'Vilaweb', publicada aquest diumenge i recollida per Europa Press, en la qual ha plantejat com a incert el temps entre l'entrada en vigor de la mesura de gràcia i la retirada de la seva ordre.

"Pel que em diu el meu advocat, ho ha de fer. Des del moment en què es publica la llei, ja és d'aplicació immediata", ha defensat Puig, que també ha assegurat que al jutge Llarena no li convé no aplicar una llei que diu, segons Puig, clarament què fer.

L'exconseller, que resideix a Bèlgica, creu que malgrat la mesura de gràcia "l'independentisme continuarà en el punt de mira".

Sobre la causa de 'Tsunami Democràtic', ha exposat que els jutges "sembla que vulguin passar a la posteritat per haver estat els salvadors de la seva pàtria. A Europa tothom sap que no hi ha terrorisme".

ELECCIONS CATALANES

Ha assegurat que, tot i que no s'hagin retirat les euroordres, ell acompanyarà l'expresident català Carles Puigdemont en el seu retorn a Catalunya perquè "cal fer el pas".

A més, Puig ha dit que ha demanat als dirigents de Junts ser a les llistes per repetir com a diputat al Parlament: "Ara em presentaré per tornar a ser diputat".

Malgrat residir a Bèlgica, Puig ha celebrat haver exercit com a diputat aquesta legislatura: "He pogut defensar aquests 3 anys l'escó, malgrat els crits i insults d'alguns partits polítics perquè apareixia en una pantalla i votava electrònicament. Em donava força per mantenir-me, per continuar de diputat".