Lluís Moreno és reelegit president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
Lluís Moreno ha estat reelegit president de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) per als pròxims quatre anys, després que la seva candidatura única hagi obtingut el suport del 68% de les empreses associades en el procés de renovació dels òrgans de govern de l'entitat.
La reelecció dona continuïtat al projecte iniciat el 2022 i "reforça el compromís de la CCOC amb la defensa dels interessos de les empreses constructores d'obra pública", informa en un comunicat aquest dijous.
En aquest nou mandat, la CCOC centrarà els seus esforços a "continuar millorant el marc de la contractació pública", impulsant una planificació estable de les inversions en infraestructures i defensant la incorporació de mecanismes que garanteixin l'equilibri econòmic dels seus contractes.
Moreno és enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i ha desenvolupat la seva trajectòria professional en el món de la construcció i les infraestructures, ocupant responsabilitats directives en empreses com Dragados, Copcisa, Copisa, Vialser i Asfaltplus.
La nova junta directiva està integrada per Lluís Moreno com a president i els vicepresidents Francisco López (Acciona), Jordi Azlor (Sorigué), Santiago Farré (Rubau), Roberto Sisternes (FCC) i Sandra Rubau (Rubau Tarrés).