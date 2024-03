Lluís Llach es presenta a les eleccions de la direcció de l'ANC

BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -

El cantant i activista independentista Lluís Llach ha anunciat aquest divendres la seva candidatura a les eleccions de la direcció de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per ser-ne un dels secretaris nacionals.

"Amb ganes de treballar i que ens trobem molta gent per continuar la lluita d'aquests temps que vindran. Us convido a ser-hi i enfortir una eina que ens és tan necessària. Més que mai!", ha escrit en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Llach va presentar al desembre la seva dimissió com a membre de la direcció del Consell de la República (CdRep) després que l'expresident de la Generalitat, eurodiputat de Junts i líder d'aquesta organització independentista, Carles Puigdemont, va entrar en les negociacions d'investidura en qualitat de dirigent de Junts.