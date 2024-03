Lluís Llach medita presentar-se a la direcció de l'ANC perquè sigui l'"eina" que ha de ser

Defensa la seva possible candidatura perquè els militants entenguin no han de marxar quan "no estàs d'acord"



BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

El cantant i activista independentista Lluís Llach ha afirmat que medita presentar-se a la direcció de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per intentar que sigui l'"eina" que considera que ha de ser.

"Tinc ganes d'anar, de participar. Que no vol dir més que això, presentar-me", ha assegurat en una entrevista d'aquest dimecres al diari 'El Punt Avui' recollida per Europa Press en preguntar-li per si es veu a la secretaria de l'ANC en un futur.

Llach sosté que el seu objectiu és que la gent que pugui fer-li cas "entengui que quan no estàs d'acord, el que no s'ha de fer és marxar, que és el que ha fet molta gent de l'ANC".

VA DEIXAR EL CDREP

Llach va presentar al desembre la seva dimissió com a membre de la direcció del Consell de la República (CdRep) després que l'expresident de la Generalitat, eurodiputat de Junts i líder d'aquesta organització independentista, Carles Puigdemont, entrés en les negociacions d'investidura en qualitat de dirigent de Junts.

En una entrevista en Vilaweb va assegurar que li genera "dubtes i incomoditat" que Puigdemont lideri el CdRep i també les negociacions d'investidura en representació de Junts.

L'expresident va ser reescollit el 20 de febrer per presidir el CdRep després que la seva candidatura reunís el 92,4% dels suports.