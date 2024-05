Lluís Llach guanya les eleccions de membres del Secretariat de l'ANC, seguit de Josep Costa

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El cantautor Lluís Llach ha guanyat les eleccions al Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) amb 3.268 vots, seguit de l'exdiputat del Parlament Josep Costa (3.105).

Per darrere hi ha, entre els principals votats, Julià de Jòdar (2.240), Toni Strubell (2.103), Josep Cruanyes (2.060), Jordi Pessarrodona (2.017), Joan Matamala (1.510) i Uriel Bertran (1.236), segons els resultats provisionals facilitats per l'ANC en un comunicat.

Des de dimarts fins a aquest dissabte a les 14, els socis han votat per triar els 77 membres del Secretariat, i l'ANC ha agraït la participació de "3.976 socis en les votacions (un augment de gairebé el 20% respecte a les eleccions de 2022)".