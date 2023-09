Lluís Llach (CdRep) demana unió a l'independentisme: "Desunit perd la força"

Apel·la a la "confrontació" amb l'Estat especialment des de les institucions



BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El cantautor i membre de la direcció del Consell de la República (CdRep), Lluís Llach, ha cridat a l'unió del moviment independentista perquè "desunit perd la força, el tremp i la raó de ser".

Així s'ha pronunciat aquest dilluns en l'acte final de la manifestació de l'ANC per la Diada, que s'ha celebrat a la plaça Espanya de Barcelona.

"Ja no és admissible que les lluites partidistes per gestionar les engrunes autonòmiques ens facin perdre la viabilitat del nostre futur com a país", segons Llach, que ha constatat la importància del govern del dia a dia.

El cantautor ha lamentat que aquests últims sis anys, després de el 1-O, "s'ha intentat destruir la vida de tants independentistes, s'ha provocat la seva desunió", i també ha assegurat que s'ha volgut arrelar la por entre els qui volen la independència.

Llach ha defensat que, després de l'1-O, l'independentisme coneix la naturalesa dels seus adversaris i les eines que utilitzen, però també els defectes del moviment: "No ens ha de fer por posar-nos davant el mirall".

UNITAT I "CONFRONTACIÓ"

"Des del respecte a les diferents opcions ideològiques, no tenim una altra via que l'unitat", ha defensat el cantautor, que ha afirmat que aquesta és la convicció que promou el CdRep.

Ha advertit que "qualsevol renúncia és aprofitada per Espanya per engolir les poques competències" de Catalunya, i ha cridat a la confrontació amb l'Estat.

"Cadascun, des d'on li toca. Una confrontació persistent i polièdrica", ha demanat Llach, que ha apel·lat a fer aquesta confrontació des del carrer, les entitats i partits independentistes i especialment des de les institucions catalanes.