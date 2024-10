Lluc Salellas defineix la Fira de Mostres com "el millor expositor del talent" que hi ha a Girona

GIRONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha definit la Fira de Mostres de Girona com "el millor expositor del talent i el dinamisme econòmic gironí" en la inauguració de la 62a edició, celebrada aquest dimarts.

Estarà oberta fins diumenge i reunirà gairebé 300 empreses expositores, que ocuparan una superfície expositiva més gran que la del 2023, fins a superar els 8.400 metres quadrats del Palau Firal, informa la Fira de Mostres en un comunicat.

També hi han intervingut el president del comitè executiu de Fira de Girona, Jaume Fàbrega; el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.

Guitart ha definit la Fira de Mostres com un aparador on el teixit empresarial de Girona pot donar a conèixer els seus productes, i Noguer ha opinat que l'esdeveniment és "una oportunitat per mostrar l'economia diversificada" de Girona i també ha dit que té una ubicació privilegiada.

Fàbrega ha opinat que l'economia gironina està preparada per crear riquesa i benestar i, en aquest context, ha augurat que el projecte Hub Salut de Salt - Girona "farà de tracció de tots" els sectors econòmics de la demarcació.