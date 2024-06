Lloret de Mar (Girona) posposa la dessalinitzadora per omplir piscines per les pluges del mes de maig

GIRONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El Gremi d'Hosteleria de Lloret de Mar (Girona) i l'Ajuntament de la localitat han decidit "pausar el projecte d'implantació" de la dessalinitzadora per omplir les piscines d'allotjaments turístics per les pluges del mes de maig.

En un comunicat conjunt d'aquest dimecres, han assegurat que "el projecte de dessalinitzadora no es cancel·la, sinó que se n'ajorna la implantació almenys fins al 2025", ja que abans no preveuen la interposició de noves restriccions.

En aquesta línia, l'Ajuntament i el gremi treballen en els permisos per a una ubicació definitiva de la dessalinitzadora per evitar l'impacte visual i operatiu derivat del seu establiment a l'extrem del passeig marítim, on preveien situar-la aquest estiu de manera transitòria.

Esperen que la fase d'excepcionalitat --en la qual defensen que sí que poden omplir les piscines-- es mantingui tot l'estiu i que "no hi hagi restriccions més estrictes almenys fins al gener del 2025".

L'Ajuntament i el gremi han assegurat que "el proveïment d'aigua està garantit malgrat que caldrà fer-ne un ús molt responsable" i han sostingut que treballen en l'impuls de mesures per optimitzar-lo.