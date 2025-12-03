Llorca reforça Presidència, incorpora tres consellers i crea un comissionat postdana

VALÈNCIA 3 des. (EUROPA PRESS) -
El nou president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reforçat l'àrea de Presidència del nou Consell, que assumirà les competències de política lingüística, amb tres consellers nous: Pepe Díez en la vicepresidència segona i la Conselleria de Presidència; Elena Albalat com a consellera de Servicis Socials, Família i Infància, i Mari Carmen Ortiz en la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
A més a més, ha anunciat la designació d'un comissionat per a la recuperació després de la dana, adscrit a la vicepresidència de Recuperació que continuarà dirigida per Vicente Martínez Mus.
Susana Camarero es mantindrà com a vicepresidenta primera, tot i que deixarà de ser portaveu del Consell, que assumirà el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina. Camarero es queda amb les competències d'Habitatge i Igualtat i incorporarà les d'Ocupació.
Per la seva banda, la fins ara consellera d'Hisenda, Ruth Merino, surt del Consell i les seves competències les assumirà José Antonio Rovira, que exercia com a titular d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
A Presidència, Llorca ha anunciat la incorporació de tres secretaris autonòmics: Henar Molinero com a secretària de Presidència, Jacobo Navarro com a secretari autonòmic d'Anàlisi Estratègica i Política Públiques i Vicente Ordaz com a secretari autonòmic de Comunicació. Per tant, Ordaz deixarà de presidir el consell d'administració d'À Punt.
El nou cap del Consell ha donat a conèixer la composició del nou govern en una compareixença al Palau de la Generalitat Valenciana, l'endemà de prendre possessió a les Corts en substitució de Carlos Mazón.