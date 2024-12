El lloguer baixa un 0,9% en els municipis catalans amb la regulació de preus del Govern

El preu mitjà a la ciutat de Barcelona es va situar en els 1.133,3 euros

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El preu del lloguer va baixar un 0,9% en el tercer trimestre en els municipis catalans declarats com a zones tensionades i on s'aplica la contenció de rendes, segons dades d'aquest dimecres de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.

En el conjunt de Catalunya el preu del lloguer va disminuir un 1,1% respecte al tercer trimestre de l'any passat, encara que si només s'analitzen els municipis on no s'aplicava la contenció de rendes, el preu va pujar un 6,1%.

El preu mitjà a la ciutat de Barcelona es va situar en els 1.133,3 euros, amb un descens del -3,2% interanual, i en la resta de Catalunya va ser de 727,19 euros, un 1,2% més que un any abans.

Aquest informe només té en compte els primers 140 municipis declarats com a zones tensionades, per la qual cosa caldrà esperar als resultats dels següents trimestres per avaluar l'efecte de la regulació en el conjunt de 271 municipis amb aquestes característiques.

Les dades també reflecteixen que el nombre de contractes de lloguer vigents va augmentar en el conjunt de Catalunya, mentre que a la ciutat de Barcelona es va produir una reducció de 58 contractes.

LLOGUERS DE TEMPORADA

Durant el tercer trimestre es van registrar 1.289 nous contractes més de lloguer de temporada en la demarcació de Barcelona que en el mateix trimestre de l'any anterior.

En el conjunt de Catalunya es van registrar 1.629 contractes més, i la Conselleria "interpreta que parteix d'aquest creixement en aquest tercer trimestre són lloguers de temporada reals duts a terme per a estudiants".