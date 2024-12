Llimona (CEI Barcelona): un possible acord a Ucraïna no pot donar "una victòria a Rússia"

El centre oferirà el proper curs un nou postgrau de Logística i Comerç Internacional

El director del CEI Escola Diplomàtica de Barcelona, Joaquim Llimona, ha afirmat que un possible acord a Ucraïna no pot donar "una victòria a Rússia", i ha defensat que la Unió Europea intervingui per poder aconseguir-lo.

En una entrevista d'Europa Press, ha sostingut que les parts en el conflicte, fins i tot el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, "tenen ganes d'arribar a un acord", però ha assenyalat que també s'ha de tenir en compte la tornada del nou president d'Estats Units, Donald Trump, a la Casa Blanca.

Llimona no espera "miracles" per part de l'administració Trump a Ucraïna, malgrat les promeses del nou president nord-americà d'acabar en 24 hores amb la guerra, encara que ha defensat que és positiu que tots els actors facin el màxim esforç per acabar amb el conflicte.

Ha apostat per una actuació europea en bloc per buscar solucions en el conflicte ucraïnès, ja que considera que, a nivell institucional, els països europeus "tenen molt poc pes si actuen per separat", i ha defensat que Europa es comprometi més amb la seva pròpia seguretat davant de l'amenaça russa.

RELACIONS AMB XINA

A més, Llimona ha assegurat que la UE ha d'acabar de tancar un bon acord amb Xina, ja que ara compta amb "uns intercanvis comercials que són deficitaris, però són bastant equilibrats", i ha assenyalat que la Xina suposa més una amenaça comercial i tecnològica, que no militar, després del que ha sostingut que la UE ha de defensar-se de determinades pràctiques de dúmping amb alguns productes xinesos.

Quant al conflicte a Gaza, el director del CEI ha reivindicat una pau estable, i ha apostat per la solució dels dos Estats, encara que la veu complicada, després del que ha demanat "generositat" a ambdues parts per aconseguir una pau duradora.

BEQUES A ESTUDIANTS I NOU POSTGRAU

Llimona també ha explicat que el CEI comptarà per al curs 2025-2026 amb un programa de beques finançat per Fundació La Caixa dirigides a estudiants de postgrau, i ha destacat que el proper curs oferiran també un nou postgrau de Logística i Comerç Internacional.

A més, estan preparant una sèrie de seminaris i jornades sobre "les noves formes de diplomàcia", que vagin més enllà de la diplomàcia institucional i que abordin una diplomàcia econòmica, cultural i científica, uns àmbits que han de servir, al seu judici, per aproximar societat i evitar conflictes.

Ha posat en valor que en la diplomàcia Espanyola s'està fent un esforç en paritat, ja que en les últimes promocions d'estudiants està entrant el mateix nombre d'homes que de dones: "Això és important perquè suposa renovar la composició", ha destacat Llimona.

Preguntat per com es prepara un diplomàtic, ha sostingut que és algú amb una "visió bastant holística de les relacions", no només des del punt de vista de la geoestratègia o la política, sinó que sap que la seva funció és la de fer que els contactes flueixin entre el país que representa i en el que exerceix la seva tasca.