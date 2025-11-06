Un llibre reivindica el rol de la dona en el món rural de Catalunya

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El llibre 'Dones de la muntanya. Cròniques de pagesia i ruralitats' (Pagès Editors) reivindica les pageses, formatgeres, artesanes i pastores que "mantenen viu el patrimoni ecològic i cultural d'alta muntanya" de Catalunya, informa el Departament d'Agricultura de la Generalitat en un comunicat aquest dijous.
Es tracta de la nova recomanació del projecte 'Un llibre, una llavor' de la Conselleria, que en aquesta ocasió subratlla com l'obra "convida a reflexionar sobre els reptes del canvi climàtic, la gestió dels recursos naturals i l'evolució de la vida rural" en un diàleg entre ciència, art i territori.
A Catalunya, prop de 10.000 dones treballen en l'agricultura, ramaderia i pesca, i el 32% de les noves incorporacions a l'activitat agrària són dones, en què la ramaderia és el sector on aquest increment és "més notable", segons el Departament.