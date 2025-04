Un llibre reconstrueix la sortida de Puigdemont de l'acte d'Arc de Triomf a Barcelona el 8 d'agost

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

El llibre 'Tres dies d'agost', del periodista de 'Vilaweb' Josep Nualart, reconstrueix la sortida de l'expresident Carles Puigdemont amb cotxe de la zona d'Arc de Triomf a Barcelona, on es va celebrar un acte de benvinguda a l'expresident el passat 8 d'agost coincidint amb el ple d'investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa.

Es tracta del primer títol de la nova col·lecció de llibres de 'Vilaweb', que es publicarà amb motiu del 30è aniversari del digital, en el qual Nualart, cap de redacció del diari, "desmenteix" el relat oficial dels Mossos d'Esquadra sobre la persecució amb cotxe en què Puigdemont se'n va anar d'Arc de Triomf abans de tornar a Bèlgica.

Segons la investigació del periodista, "l'únic agent de la Comissaria General d'Informació que va veure com pujava (Puigdemont) a l'Honda HRV des de la part posterior de l'escenari acompanyat del secretari general de Junts, Jordi Turull, tan sols els va seguir durant un centenar de metres".

"No va ser una persecució de 2 quilòmetres corrents pels carrers de la ciutat fins que el van perdre en un semàfor al costat del passeig de la Circumval·lació, tal com va afirmar el comissari en cap, Eduard Sallent, i tal com afirmaven els Mossos en l'informe que van enviar al Tribunal Suprem", expliquen des de 'Vilaweb'.

La col·lecció de 'Vilaweb' inclourà tres títols més: 'Els morts de Mazón', de la cap de redacció del digital, Esperança Camps; 'Contra el silenci i la impunitat', del periodista Xavier Montanyà, i 'Entendre els mapes', del director del diari, Vicent Partal.