Un llibre de Mayka Navarro i Paco Marco reconstrueix la "fugida" de Puigdemont el 8 d'agost del 2024

Asseguren que només Puigdemont, Turull i Castellà coneixien el pla

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

Un llibre de la periodista Mayka Navarro i l'investigador Paco Marco reconstrueix el retorn a Catalunya i la posterior "fugida" a Bèlgica de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, el 8 d'agost del 2024.

Tots dos han presentat aquest dimecres el llibre que, amb el títol 'La fugida' (Editorial Columna), aprofundeix en l'entorn de l'expresident català i altres testimonis per refer els seus moviments durant aquell dia i desxifrar per què els Mossos d'Esquadra, sota la direcció d'Eduard Sallent, no el van detenir malgrat l'ordre del jutge Pablo Llarena.

Com havia promès, Puigdemont va tornar a Catalunya el 8 d'agost del 2024 durant unes hores coincidint amb el ple d'investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, i va aconseguir adreçar-se als seus des d'una tribuna a Arc de Triomf de Barcelona i desaparèixer posteriorment sense ser detingut malgrat el desplegament policial que s'havia organitzat.

Escrit com un thriller polític i periodístic, el llibre aporta dades i testimonis que fins ara no havien parlat, i totes les converses s'han fet de manera presencial i també han visitat tots els llocs que citen, ha explicat Navarro i Marco.

"És un llibre de fonts, hi ha una combinació de la feina d'una periodista de successos, que el que ha de fer és treballar i parlar amb les seves fonts, i Marco aplica totes les tècniques de la investigació privada. El combo és imbatible", ha reivindicat la periodista.

Segons Navarro, el pla de fugida de Puigdemont només el coneixien tres persones --ell mateix, el secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'actual vicepresident del partit, Toni Castellà--, mentre que la resta de persones del seu entorn "només tenien petites fotografies del que havia de ser la pel·lícula".

BLOC "MOLT PARTICULAR"

En el llibre també expliquen les 48 hores anteriors al dia de la investidura, en les quals Puigdemont presumptament va estar amagat al pis d'un edifici on es coneixen tots els veïns, també les seves rutines i absències, per la qual cosa sabien que la família que viu habitualment al domicili on es quedava l'expresident estava de vacances.

"Veuen que en un dels pisos passen coses que no haurien de passar", ha explicat Navarro, que ha afegit que la situació va arribar fins al punt en el qual suposadament els veïns van estar a punt de trucar al 112.

Tots dos han coincidit que ningú no va identificar on era aquell pis, "tampoc el CNI", i afegeixen que des de la resta de l'Estat estaven convençuts que els Mossos havien de ser els responsables de detenir l'expresident català, segons ells.

"Un cop ell desapareix de l'escenari, amb Pablo Llarena traient fum, la responsabilitat ja és col·lectiva i el fracàs és col·lectiu", ha recalcat Navarro, que defensa que els Mossos d'Esquadra van quedar en evidència i després la resta de cossos policials de l'Estat.

GRUP DE WHATSAPP

També expliquen que Sallent suposadament va crear un grup de Whatsapp el 5 d'agost, anomenat 'Dispositiu investidura', en el qual va afegir 10 comandaments, i en el qual va escriure que el dispositiu organitzat tenia com a objectiu garantir la celebració del ple d'investidura i no la detenció de Puigdemont.

Per Marco, la revelació d'aquest missatge pot comportar possibles conseqüències, i Navarro ha afegit: "Evidentment hi va haver una negligència per no plantejar escenaris alternatius".

La periodista considera que es van menysprear les "capacitats" i advertiments de Puigdemont, que no volia ser detingut, i Marco ha apuntat que el pla de l'expresident era difícil i amb poques possibilitats d'èxit.

"El que va fer Puigdemont és èpic", ha subratllat l'investigador, que ha admès que no té simpatia per la figura del president de Junts.