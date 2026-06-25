Llibertat vigilada per al menor que va atropellar mortalment un home en patinet a Lleida

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LLEIDA 25 juny (EUROPA PRESS) -
La plaça 4 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Lleida ha acordat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per al menor que va atropellar mortalment un home de 35 anys aquest dimarts.
En un comunicat aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que la causa està oberta pels presumptes delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del dret de socors i conducció sense permís.
L'accident es va produir al camí asfaltat de Cunilles, a Torrefarrera (Lleida), i l'home va ser trobat inconscient i sense que hi hagués cap vehicle al voltant.