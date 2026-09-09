Llibertat vigilada per als dos menors detinguts dimarts pel crim de Manresa (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Els dos menors detinguts dimarts per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home la setmana passada a Manresa (Barcelona) han quedat en llibertat vigilada amb tractament terapèutic, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge a X recollit per Europa press.
Tot i que la Fiscalia de Menors havia sol·licitat l'ingrés en règim tancat per als dos joves, el magistrat ha ponderat els indicis sobre la seva presumpta participació en els fets i les circumstàncies particulars per acordar mesures de control.
Els altres dos menors presumptament implicats en els fets, detinguts la setmana passada, compleixen una mesura d'internament en règim tancat.