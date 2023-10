Llibertat provisional per a l'home que presumptament va matar el seu pare a Torelló (Barcelona)

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 2 de Vic (Barcelona) ha acordat llibertat provisional per a l'home de 51 anys detingut diumenge per presumptament matar el seu pare de 84 a Torelló (Barcelona).

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest dimecres en una anotació a X, recollida per Europa Press, que la jutgessa ha decretat per a l'home les mesures cautelars de personació tres vegades per setmana al jutjat; la retirada del passaport i la prohibició de sortir del territori.

La investigació dels Mossos d'Esquadra va arrancar divendres passat, quan els serveis mèdics d'un centre sanitari de la comarca d'Osona (Barcelona) van alertar els agents de la mort d'un pacient, que havia ingressat amb lesions que tenien indicis de criminalitat.