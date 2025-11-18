Llibertat provisional per a un caçador que presumptament en va matar un altre aquest dilluns a Cervera (Lleida)

LLEIDA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El jutjat de guàrdia de Cervera (Lleida) ha acordat llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer cada 15 dies davant el jutge i la retirada del permís d'armes per a un caçador que presumptament en va matar un altre aquest dilluns al matí en una zona boscosa del municipi.
Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa està oberta per un delicte d'homicidi imprudent.
Els Mossos d'Esquadra el van detenir i investigaven el cas com un "incident de caça".