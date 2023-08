Llibertat provisional per als quatre detinguts durant La Volta

LLEIDA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

El jutjat de guàrdia de Solsona (Lleida) ha acordat llibertat provisional per als quatre detinguts per presumptes amenaces contra La Volta Ciclista a Espanya, que ha començat a Barcelona i passa per Catalunya aquests dies.

La jutgessa també ha decretat allunyament mínim de 500 metres de les etapes de la Volta a Espanya en el seu pas per Catalunya per als quatre detinguts, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dilluns.

La causa dels quatre detinguts queda oberta per delicte contra la seguretat vial, delicte contra el medi ambient, grup criminal i desordres públics.