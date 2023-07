En llibertat provisional dos detinguts per presumptament drogar a una noia en un bar de Barcelona

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat d'Instrucció 20 de Barcelona, en funcions de guàrdia, ha deixat en llibertat provisional a dos homes detinguts la matinada del dissabte al diumenge per presumptament tirar droga a la beguda d'una noia en un bar del barri de Gràcia.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest dimarts en un comunicat que el jutge els ha deixat en llibertat amb la condició que acudeixin al jutjat sempre que siguin requerits, i cap de les parts ha sol·licitat una altra mesura.

El jutge no ha concretat ara com ara per quin delicte està oberta la causa i ho decidirà quan hagi investigat més, ha detallat el TSJC.

Fonts dels Mossos consultades per Europa Press han explicat que els detinguts tenen 34 i 35 anys i que la policia va acudir al local després de rebre l'avís de vigilants de seguretat.

Una vegada allà, els Mossos els van detenir per presumptes actes preparatoris per a una agressió sexual, sense que els dos arrestats arribessin a tocar a la dona.