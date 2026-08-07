Publicat 07/08/2026 15:42

Llibertat per al detingut per l'accident mortal amb una moto aquàtica a Empuriabrava (Girona)

BARCELONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -

El jutjat de guàrdia de Figueres (Girona) ha decretat llibertat amb personació periòdica per al detingut per la mort d'un home a Empuriabrava per un xoc entre una embarcació i una moto d'aigua.

Així ho ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en una anotació a 'X' aquest divendres en el qual ha detallat que manté les causes obertes d'homicidi imprudent, omissió del deure de socórrer i negativa a prova d'alcoholèmia.

El mort conduïa la moto aquàtica quan l'embarcació va xocar contra ell.

Contador

Contingut patrocinat