En llibertat l'home amb mobilitat reduïda investigat per un homicidi a Barcelona

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El magistrat de la plaça 31 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat la llibertat amb l'obligació de presentar-se al jutjat quan sigui requerit per a l'home amb mobilitat reduïda investigat per un homicidi al barri del Bon Pastor de Barcelona, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.
En la vista de ratificació de la mesura cautelar de presó provisional celebrada aquest dijous, la secció especialitzada en col·lectius vulnerables de la Fiscalia de Barcelona ha sol·licitat el seu arrest domiciliari, segons ha informat el ministeri públic en un comunicat.
La Fiscalia ha sol·licitat que es dicti l'obligació de residir al seu domicili i no poder-lo abandonar sense una autorització judicial, a més de la instal·lació d'un dispositiu de control telemàtic que permeti verificar de manera permanent la seva localització.
També ha demanat que se li retiri el passaport, que es dicti un règim de sortides controlades per motius mèdics i terapèutics i que la unitat policial responsable emeti un informe quinzenal al jutjat sobre el compliment d'aquesta mesura.
L'home, que pateix problemes de salut, estava en presó provisional, comunicada i sense fiança des del passat 7 d'abril com a presumpte autor de la mort violenta d'un jove al barri del Bon Pastor de Barcelona el 5 d'abril.