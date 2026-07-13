En llibertat l'exalcalde Pere Albó investigat per presumptament masturbar-se en públic

GIRONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La secció d'instrucció del tribunal d'instància d'Arenys de Mar (Barcelona) ha acordat llibertat a disposició del jutge per a l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols (Girona) Pere Albó, detingut diumenge per un presumpte delicte d'exhibicionisme en masturbar-se davant uns menors a la piscina d'un hotel de Santa Susanna (Barcelona).
Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dilluns, la situació actual d'Albó és d'investigat.
L'exalcalde socialista i exdiputat de Junts al Parlament va ser detingut per la policia local de Santa Susanna diumenge a la tarda.