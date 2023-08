En llibertat el fals osteópata detingut en Lleida per presumptes abusos sexuals a clientes

LLEIDA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida ha acordat aquest dijous la llibertat provisional per al fals osteópata detingut a la ciutat per presumptes abusos sexuals a diverses clientes.

En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que el magistrat també li ha decretat diverses mesures cautelars com personar-se periòdicament davant el jutge; la retirada del seu passaport, i la prohibició de sortir del territori i de comunicar-se amb les denunciants per qualsevol via.

Les mateixes fonts han explicat que el detingut s'ha acollit al seu dret a no declarar, mentre la causa està oberta per delictes d'agressions sexuals.

Els Mossos d'Esquadra el van detenir el dimarts al migdia després de rebre diverses denúncies que explicaven que l'home els feia tocaments i insinuacions de caràcter sexual i massatges en zones íntimes.

El detingut presumptament oferia serveis d'osteopatia i reiki a un centre del barri de la Bordeta "sense tenir titulació".