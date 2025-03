En llibertat els tres monitors d'un esplai de Montbrió (Tarragona) per presumpta agressió sexual

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 1 de Reus (Tarragona) ha acordat aquest dijous llibertat provisional amb mesures cautelars per als 3 monitors de 32, 38 i 39 anys d'un esplai de Montbrió del Camp (Tarragona) detinguts per presumptament agredir sexualment altres monitores menors d'edat.

En un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), argumenten que el magistrat, atès que el ministeri fiscal no va sol·licitar l'ingrés a la presó, va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars d'ordre d'allunyament de 100 metres i la prohibició de comunicació amb les víctimes per cap via, a més de la prohibició d'anar a les colònies per als tres detinguts.

La causa per uns fets que es remunten des del 2013 fins a l'actualitat continua oberta pels delictes d'agressió sexual, agressió sexual a menor de 16 anys i assetjament sexual.