En llibertat els tres militants d'Arran detinguts per presumptes desordres públics a Barcelona

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 18 de Barcelona ha deixat en llibertat sense mesures cautelars aquest divendres els tres militants d'Arran detinguts dijous com a presumptes autors de delictes de danys i desordres públics durant la manifestació juvenil que l'entitat va convocar amb motiu de la Diada, segons han informat fonts judicials a Europa Press.

L'advocat dels tres detinguts, Xavier Monge, ha expressat que el motiu de la detenció va ser el llançament de pintura contra la façana del Palau de la Generalitat i la crema d'un ninot i d'unes banderes --una espanyola i una altra francesa-- durant el recorregut.

El lletrat considera que el delicte de desordres públics que també se'ls imputa no està justificat perquè "no es va alterar la pau pública" amb aquestes accions, que emmarca dins el dret de manifestació, i anuncia que caldrà esperar a conèixer la decisió del jutjat instructor per saber si continua o no el procés.

Els tres detinguts han estat aclamats en quedar en llibertat per unes 80 persones que han anat a la concentració convocada per Arran i Alerta Solidària davant la Ciutat de la Justícia de Barcelona per protestar contra una detenció que consideren "desproporcionada" i els han donat un ram de flors a la sortida.

Arran considera un "embat repressiu purament planejat per part de la nova entrada al Govern d'Illa" la detenció dels seus militants, segons la coportaveu Martina Gras, que ha afegit que l'entitat continuarà als carrers i que el PSC, un partit que consideren de dretes i espanyolista, no pot pretendre que les seves polítiques no tinguin resposta, en les seves paraules.