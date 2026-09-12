En llibertat els detinguts que havien passat a disposició judicial pels altercats a la Diada

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha posat en llibertat els detinguts pels altercats d'aquest divendres a la nit a Barcelona durant les celebracions per la Diada de Catalunya que havien estat posats a disposició judicial dels jutjats de guàrdia.
Les causes han quedat obertes per atemptat a l'autoritat, per danys o per tots dos, en funció de la informació de cada atestat policial, ha informat aquest dissabte el TSJC en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
Els Mossos van detenir amb motiu dels altercats a almenys 18 persones, 10 de les quals eren menors d'edat, que segons les autoritats van cremar contenidors i van tirar tanques al foc.