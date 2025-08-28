En llibertat el detingut a Figueres (Girona) per impedir el pas a l'equip d'Israel a La Vuelta

GIRONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El detingut per intentar bloquejar el pas als integrants de l'equip Israel-Premier Tech en La Vuelta a Espanya al seu pas per Figueres (Girona) ha quedat en llibertat amb càrrecs aquest dijous, segons han informat fonts judicials a Europa Press.
Al detingut, que ha quedat en llibertat sense mesures cautelars, se li atribueixen delictes de desordres públics, resistència i contra la seguretat viària.
Els fets van ocórrer el dimecres a la tarda, quan un reduït grup de manifestants es va col·locar a la carretera i va desplegar banderes i una pancarta en defensa de Palestina obligant als ciclistes de l'equip israelià a frenar quan participaven en una prova contrarellotge.