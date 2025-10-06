En llibertat amb mesures el detingut per violar la seva filla davant el seu altre fill al carrer a Lleida

LLEIDA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
L'home de 40 anys detingut pels Mossos d'Esquadra per presumptament violar la seva filla de 20 anys davant el seu altre fill --i germà de la víctima-- de 8 al carrer a Lleida ha quedat en llibertat amb mesures cautelars aquest dilluns al matí, després d'haver declarat davant el jutge.
Concretament, se li prohibeix acostar-se a la víctima a una distància inferior a 200 metres a més de comunicar-s'hi per qualsevol via, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dilluns.
D'altra banda, la causa continua oberta per un delicte contra la llibertat sexual.
Els fets van tenir lloc diumenge a la matinada cap a les 03.00 hores a l'exterior de la Llotja, a l'avinguda Tortosa, quan una patrulla va veure que un home mantenia relacions sexuals amb una dona.
En identificar-los, van comprovar que eren pare i filla, i aquesta última va explicar que l'estava forçant i per això els agents van detenir l'home i la jove va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova per sotmetre's a una revisió mèdica.
La policia local de la localitat va comunicar el cas als Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació.