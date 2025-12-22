En llibertat amb mesures la detinguda per intentar matar la seva exparella a Lleida

LLEIDA 22 des. (EUROPA PRESS) -
La magistrada del jutjat de guàrdia de Lleida ha acordat aquest dilluns llibertat amb mesures per a la jove detinguda aquest diumenge a la matinada per intentar matar la seva exparella amb un ganivet a Lleida.
La jutgessa ha prohibit que la dona es comuniqui amb la seva exparella i també ha acordat una ordre d'allunyament, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.
Els fets s'han produït aquest diumenge a la matinada, quan la jove de 19 anys ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana després d'intentar matar la seva exparella apunyalant-lo al coll, el qual ha resultat ferit lleu ja que l'abric l'ha protegit de gran part dels atacs.
Segons ha avançat 'El Segre' i confirmen fonts municipals, un vigilant de seguretat ha alertat la policia local a les 01.25 hores que s'estava produint una baralla entre una jove i un noi a l'altura del número 7 del carrer Bonaire.
Després de l'arrest, els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació, i la causa està oberta pels delictes de lesions i amenaces.