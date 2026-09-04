Llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó mort trobat a Sant Adrià (Barcelona)

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La magistrada del jutjat de guàrdia de Badalona (Barcelona) ha acordat aquest divendres la llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó mort trobat a Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
Les mesures inclouen retirada de passaport, prohibició de sortida del territori i personacions periòdiques al jutjat, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat.
La dona segueix en qualitat d'investigada sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui encara qualificar el fet.