Llibertat amb cautelars per a la detinguda a Figueres (Girona) per presumptament estafar 2 milions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
S'ha acordat retirar-li el passaport i embargar-li els comptes bancaris
GIRONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
Un jutge de Figueres (Girona) ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la detinguda aquest dimecres per presumptament estafar més de 2 milions d'euros a 400 víctimes mitjançant la venda de viatges fraudulents a través d'una agència.
En la interlocutòria consultada per Europa Press, la plaça 5 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Figueres, en funcions de guàrdia, ha acordat la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país, la compareixença al jutjat i l'embargament preventiu de 2 milions d'euros per a la detinguda, a la qual s'atribueix un delicte d'estafa agreujada.
El jutge considera que hi ha "indicis d'una activitat presumptament defraudatòria que afecta un elevat nombre de clients i grans quantitats de diners" i que l'anàlisi bancària relaciona els cobraments per als viatges amb reserves que no haurien estat fetes i amb la utilització d'aquests fons per a altres finalitats.
REACCIÓ D'ACAVE
Per la seva banda, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) ha manifestat, a través d'un comunicat recollit per Europa Press, que "l'empresa investigada no complia els requisits legals exigits per operar com a agència de viatges" i que, per tant, exercia aquesta activitat de manera irregular.
L'associació recorda que les agències de viatges que operen legalment estan subjectes a una normativa específica i que, entre aquests requisits, figura l'obligació de disposar de garanties que permetin respondre a situacions d'insolvència i assegurar el reemborsament dels pagaments efectuats.
Per això, recorden als consumidors la importància de comprovar, abans de contractar un viatge, que es tracti d'una empresa que compleixi amb tots els requisits legals exigits, sobretot quan es tracta d'ofertes o preus "excepcionalment" atractius.