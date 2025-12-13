En llibertat amb cautelars Leire Díez, l'ex-president de la SEPI i el soci de Cerdán

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
MADRID 13 des. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Antonio Piña ha acordat aquest dissabte deixar en llibertat amb mesures cautelars l'exmilitant del PSOE Leire Díez, l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández i l'empresari Antxon Alonso, soci de l'exdirigent socialista Santos Cerdán, investigats per presumptes irregularitats en contractes públics.
Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que el jutge els ha imposat com a mesures cautelars retirada de passaport, prohibició de sortida del país i compareixences quinzenals en seu judicial.
Són les mesures que ha sol·licitat la fiscal d'Anticorrupció Elisa Lamelas i, en no haver-hi cap altra part de moment en la causa, el jutge no podia acordar presó per a cap d'ells, que han sortit pel seu propi peu de l'AN sobre les 13.42.
Els tres detinguts han arribat en furgó policial a l'Audiència Nacional a les 08.30 d'aquest dissabte, i el magistrat ha començat a prendre'ls declaració a les 10.
Díez, Fernández i Alonso van ser arrestats dimecres per agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil arran de sengles ordres de detenció del jutge, que manté les perquisicions sota secret de sumari.
La causa ha estat impulsada per la Fiscalia Anticorrupció i en ella s'investiguen presumptes delictes de prevaricació, malversació, tràfic d'influències i organització criminal.