Llibertat amb càrrecs per al motorista que presumptament va agredir un taxista mort a Barcelona

Se li obliga a comparèixer al jutjat i no sortir d'Espanya



BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat d'Instrucció 26 de Barcelona ha decretat la llibertat amb càrrecs per al motorista que presumptament va agredir el passat 2 de novembre a un taxista de Barcelona que va acabar morint després d'una "discussió" de trànsit.

A l'auto, al que ha tingut accés Europa Press, s'imposa al motorista mesures cautelars d'obligació de comparèixer tots els dijous en l'oficina de presentacions dels Jutjats de Barcelona i la prohibició de sortir d'Espanya, per la qual cosa se li han retirat el passaport i el document d'identitat.

El jutjat relata que, segons les imatges que va gravar un testimoni, s'observava parat un taxi i al seu costat una moto caiguda amb dos ocupants, "iniciant-se seguidament una discussió dels dos motoristes amb l'altra persona (el conductor del taxi) i com la persona que portava el casc de color negre copejava amb el puny esquerre" al taxista que va caure d'esquena al terra.

Ha consideray que no es donen les circumstàncies per aplicar la presó provisional per a l'investigat, que era la petició de l'acusació particular d'Élite Taxi.

"No s'observa en cap moment de l'enregistrament que després de la caiguda del (taxista) al terra l'investigat continuï copejant-lo en aquesta situació, ni tampoc s'adverteix que la parella d'aquest últim intervingui a l'incident per a una altra circumstància que no fos la de separar a tots dos conductors", ha indicat.

A més, ha afegit que en les imatges s'adverteix l'"escomesa mútua entre tots dos conductors" i finalment el cop propinat per l'investigat al taxista, i que després del judici de ponderació es considera que no ha d'adoptar-se la presó provisional demanada per l'acusació, però sí mesures cautelars.

ÉLITE TAXI

La víctima, de 53 anys, va rebre el passat 2 de novembre l'agressió estant de servei, quan va baixar del taxi i un motorista presumptament li va donar cops i el van portar d'urgències a l'Hospital Clínic en estat crític, on va acabar morint el 5 de novembre.

En un comunicat, el portaveu de l'associació Élite Taxi, Tito Álvarez, ha afirmat que acaten les mesures cautelars imposades, però consideren "que l'investigat hauria d'haver ingressat a la presó provisional".

A més, tant Vosseler Abogados com Élite Taxi, han insistit que després de l'agressió no es va imposar cap mesura cautelar a l'investigat, per la qual cosa es va demanar l'ingrés a la presó "davant l'evident risc de fugida, en només tenir una autorització de residència temporal a Espanya, prorrogada per circumstàncies excepcionals".