Llibertat amb càrrecs per a un mestre de Torroella de Montgrí (Girona) denunciat per agressió sexual

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
La plaça de guàrdia de la Bisbal d'Empordà (Girona) ha deixat en llibertat amb mesures cautelars un professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí (Girona) denunciat per 14 alumnes a les quals presumptament va fer tocaments durant les classes particulars.
Ha quedat en llibertat amb l'obligació de comparèixer de manera periòdica davant el jutge després de comparèixer al jutjat aquest divendres, informa el Tribunal Superior Justícia de Catalunya (TSJC) a X.
Els Mossos d'Esquadra van tenir constància dels fets al juny i l'home va ser detingut per primera vegada el passat 9 de juliol, han explicat fonts del cos a Europa Press.
Han afegit que el docent va ser detingut per segona vegada aquest dijous i acumula 14 denúncies per part d'alumnes a les quals impartia classes de repàs, si bé la primera es va interposar l'1 de juliol.
Les joves són menors d'edat i la policia catalana no descarta rebre més denúncies.