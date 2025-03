Llibertat amb càrrecs per als tres detinguts per la destrossa d'una carpa d'Aliança Catalana

Els han rebut un centenar de persones manifestant-se a favor del seu alliberament

BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -

Les tres persones detingudes per la destrossa d'una carpa d'Aliança Catalana al gener han estat posades en llibertat amb càrrecs aquest diumenge a les 12.00, després de passar una nit detingudes.

El seu advocat, David Aranda, ha explicat aquest diumenge en una declaració als mitjans davant de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, que s'han acollit al dret de no declarar perquè no tenen "prou elements per fer front a les acusacions que venen".

Aranda ha afirmat que se'ls ha acusat de delicte de danys, de robatori amb violència, de lesions lleus i de coaccions en modalitat de delicte d'odi, ha recordat que a la causa apareixen 28 persones com a possibles futures investigades i ha considerat que s'està "criminalitzant l'antifeixisme".

Segons ell, és possible que en les pròximes setmanes, el jutjat decideixi imputar les altres persones que apareixen identificades a l'atestat pels Mossos d'Esquadra.

Els fets van passar el 25 de gener a la plaça Comas de les Corts, quan un grup de persones va fer fora els simpatitzants d'Aliança Catalana d'una carpa del partit i va encetar una baralla que va acabar amb un ferit després d'un cop al cap.

LAIA ESTRADA

Per la seva banda, la diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada, ha responsabilitzat el PSOE i el PSC de les detencions dels tres militants d'Endavant, que ha titllat d'un intent de "ràtzia repressiva", en una atenció als mitjans aquest diumenge durant la manifestació.

"L'extrema dreta té via lliure per promoure discursos d'odi, assenyalar col·lectius sencers i cridar al fet que es vulnerin aquests col·lectius", ha afegit.

Ha exigit també "prou hipocresia" per part dels socialistes i ha considerat que estan, en les seves paraules, permetent i promovent una repressió del moviment popular antifeixista.

UN CENTENAR DE PERSONES ES MANIFESTEN PER LA SEVA LLIBERTAT

Prop de cent persones s'han manifestat aquest diumenge a partir de les 10.30 davant de la Ciutat de la Justícia a Barcelona per demanar l'alliberament dels tres detinguts, dues dones i un home, convocades per la CUP, Alerta Solidària i Endavant OSAN, fins que els detinguts han sortit dels Jutjats de Barcelona al migdia.

La portaveu d'Endavant OSAN, Patricia Gotarda, ha criticat que existeix una "connivència" d'Aliança Catalana amb la Generalitat de Catalunya, el cos de Mossos d'Esquadra i la justícia espanyola.

Els manifestants han portat pancartes amb el missatge 'plantar cara al feixisme no és delicte' i han propiciat càntics de "rata feixista" sobre l'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols.