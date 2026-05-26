El lletrat major del Parlament acredita que es podia expulsar Tarradas per amenaçar Driouech

David Zorrakino - Europa Press
La Mesa va sol·licitar un informe jurídic per valorar accions legals contra el diputat de Vox
BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
El lletrat major del Parlament, Miquel Palomares, ha acreditat en un informe jurídic que la Mesa de la cambra podria haver expulsat el diputat de Vox Alberto Tarradas per amenaçar la diputada d'ERC Najat Driouech en dir, en sessió plenària, que no la deportarien "almenys de moment".
Així ho conclou el lletrat en l'informe publicat al portal de transparència del Parlament, en el qual subratlla que "el caràcter ofensiu i inconvenient al decor podria haver fonamentat una crida a l'ordre i l'expulsió", a més de l'exclusió temporal de l'exercici de les funcions parlamentàries, tal com recull el Reglament.
Es tracta d'un informe jurídic que va sol·licitar la Mesa per valorar quines accions legals es podrien dur a terme per l'assenyalament de Tarradas a Driouech en considerar que s'havien passat totes les línies vermelles, i l'esborrany de les quals ja apuntava al "poc marge" legal per interposar una denúncia.
La Mesa va plantejar la possibilitat de també demanar l'opinió a experts jurídics externs a la cambra, tot i que fonts parlamentàries han explicat aquest dimarts que han de ser els lletrats del Parlament els qui s'han de pronunciar.
El diputat va demanar perdó hores després durant la sessió plenària del 30 d'abril, qüestió en la qual ha incidit el lletrat major en l'informe: "Aquesta manifestació d'excuses i retracte s'ha de tenir en compte a l'hora d'avaluar la responsabilitat en l'acte o atenuar-la, però posen de manifest que el mateix autor en reconeixia la gravetat".
LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I INVIOLABILITAT
El lletrat major conclou que de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, del Tribunal Europeu de Drets Humans i del Tribunal de Justícia de la UE es desprèn que "el sentit i la finalitat de la llibertat d'expressió en seu parlamentària i de la prerrogativa de la inviolabilitat és garantir un debat plural i sense restriccions indegudes".
En aquest sentit afirma que, en cas que s'interpretés que les manifestacions no queden emparades per la llibertat d'expressió i per la prerrogativa de la inviolabilitat, es podria plantejar la possibilitat de presentar una denúncia a la Fiscalia perquè s'avalués si podrien ser constitutives d'un delicte.
"INCONGRUÈNCIA" PER NO ACTUAR EN EL MOMENT
Per presentar una denúncia, el lletrat subratlla que, en primer lloc, s'haurien d'avaluar els efectes per a la diputada afectada, Najat Driouech, a més de la seva posició respecte a les disculpes de Tarradas.
Així mateix, destaca que s'haurien d'avaluar els efectes per al Parlament i demana tenir en compte que la presentació d'una denúncia al ministeri públic "suposaria que el Parlament estaria sol·licitant que s'aixequés la prerrogativa de la inviolabilitat per a un dels seus diputats, la qual cosa sembla un precedent excepcional".
Palomares ha afegit en l'informe que, el fet que no s'apliqués cap mesura disciplinària contra el diputat en el moment en el qual es van produir les manifestacions en sessió plenària, "planteja una certa incongruència" amb la presentació d'una denúncia.
Així, l'informe reconeix la protecció de la llibertat d'expressió i la inviolabilitat parlamentària, alhora que constata que la Mesa del Parlament té a disposició el Reglament que recull els procediments previstos en el codi de conducta.