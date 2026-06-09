Lleó XVI rep Illa, que li agraeix la seva "sensibilitat cap a Catalunya"

Aborden el context internacional i l'última encíclica del pontífex
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV ha rebut aquest dimarts a la tarda en una audiència privada el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Palau Episcopal de Barcelona, a la qual ha acudit amb la seva dona, i en què el líder de l'executiu li ha agraït la seva "sensibilitat cap a Catalunya".
Fonts del Govern han explicat que han abordat afers com el context internacional actual i l'última encíclica del pontífex, que tracta els reptes dels avenços tecnològics i els seus efectes en la humanitat, i posteriorment el Papa ha saludat els consellers de l'executiu.
Illa li ha agraït la seva "sensibilitat cap a Catalunya" i la visita, i, amb motiu de la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, han destacat la importància de l'esdeveniment i han posat en valor la figura d'Antoni Gaudí.
TRES OBSEQUIS
Illa li ha ofert 3 obsequis: una còpia de l'acta de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, la reproducció d'una nina articulada d'ivori de la necròpoli paleocristiana de Tarragona i un facsímil de 'Les Homilies d'Organyà'.
Juntament amb els obsequis li ha donat una carta que n'explica el significat, i en què també subratlla les profundes arrels cristianes de Catalunya i l'aposta per la pau i el diàleg en l'actualitat i en el passat, com amb les assemblees de Pau i Treva, que el 2027 se'n commemora el mil·lenari.
UTILITZAR EL CATALÀ
També l'ha instat a que faci servir el català aquest dimecres en la salutació 'urbi et orbi' durant la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, aprofitant l'explicació sobre 'Les Homilies d'Organyà'.
"Van aparèixer en la canònica agustiniana de Santa Maria d'Organyà i constitueixen un dels primers textos en català que ens han arribat. Un testimoni preuat de la nostra estimada llengua --el català--, en manifestació més primerenca, i que molt anhelem que faci servir, sant pare, en les seves salutacions 'urbi et orbi'", diu la carta, escrita en català i en castellà.
'Les Homilies d'Organyà' són el document literari més antic que existeix escrit en català, i són un símbol cultural de Catalunya, i representen "la voluntat de l'Església d'adreçar-se a la ciutadania en la seva llengua pròpia", segons el Govern.
PRIMERA PEDRA
L'acta de col·locació de la primera pedra del temple de Gaudí és una reproducció del document del 1882 custodiat actualment a l'Arxiu Històric de Protocols Notarials de Catalunya i que va servir per prendre acta de la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família.
Illa explica la importància de la primera pedra: "Abans d'aixecar la mirada, s'han hagut d'abaixar els ulls i treballar la terra", assenyala el president en la missiva, i destaca que Gaudí definia la bellesa com el resplendor de la veritat.
NINA D'IVORI
Finalment, la nina articulada d'ivori de la necròpoli paleocristiana de Tarragona és una de les peces més emblemàtiques de l'arqueologia romana a Catalunya i es troba a la necròpoli de Tarraco, que és un dels cementiris tardoromans més ben conservats i declarat patrimoni mundial de la UNESCO.
Illa exposa que és una figura que "posa de manifest les profundes arrels cristianes de Catalunya" i la tendresa de les famílies que s'acomiaden d'una nena amb desig de transcendència i plenitud, ja que és una figura que es creu que es feia servir per acompanyar les restes mortals.
AUDIÈNCIES PAPALS
No és la primera vegada que Lleó XIV rep Illa en audiència, ja que a l'octubre va ser rebut al Vaticà, juntament amb el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i li va traslladar la invitació a Barcelona per a la inauguració de la torre de Jesús de la Sagrada Família.
A més a més, abans de ser president, l'aleshores cap de l'oposició també va ser rebut pel papa Francesc juntament amb la seva dona el 2024.