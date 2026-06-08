Lleó XIV es reuneix amb víctimes d'abusos en l'Església a la nunciatura

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV s'ha reunit a la nunciatura amb víctimes d'abusos en el si de l'Església, una trobada de caràcter privat previst aquest dilluns 8 de juny a les 16.15 hores, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores de la trobada.
L'Església espanyola ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta reunió, que el Vaticà va confirmar divendres passat i de la qual, segons va dir, si calgués es proporcionarà més informació per respecte a "la confidencialitat requerida".
Precisament, aquest dilluns davant els bisbes espanyols, el pontífex s'ha referit per primera vegada a la "plaga" dels abusos en el si de l'Església catòlica, tot i que sense esmentar-los específicament.
Així, ha cridat els prelats espanyols a respondre amb "escolta, veritat, justícia i reparació" als qui "han estat ferits precisament pels qui els havien de cuidar, fins i tot per membres del clergat", la qual cosa considera una "plaga".
Abans d'aterrar a Espanya i preguntat pels periodistes que l'acompanyaven, el mateix Lleó XIV ha fet referència a aquest assumpte. "Continua sent una ferida oberta", ha dit, després de confirmar que es reuniria amb algunes víctimes però "no totes".
Durant la trobada amb les autoritats, la societat civil i el cos diplomàtic al Palau Reial de Madrid, el rei Felip VI s'ha referit per primera vegada al "dolor" causat pels abusos en el si de l'Església i ha lloat la "fermesa" del pontífex per posar fi a aquesta xacra.