Lleida.net va tenir pèrdues de 2,65 milions i una caiguda del 20% en vendes al 2023

Atribueix les xifres a l'evolució negativa a l'Amèrica Llatina i al canvi de tendència en els SMS



BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

Les vendes de Lleida.net es van reduir en un 20% al 2023 "com a conseqüència de l'evolució negativa de l'activitat de la companyia a l'Amèrica Llatina i el canvi de tendència al mercat dels SMS", ha informat aquest dilluns la companyia en un comunicat.

L'empresa va vendre 16,4 milions d'euros, davant dels 20,6 amb els quals va tancar 2022, una reducció de 4,2 milions, sent la contractació electrònica certificada "l'única de les línies de negoci que va créixer".

L'empresa va registrar un resultat després d'impostos de 2,65 milions de pèrdues al 2023, davant dels 515.000 que va perdre al 2022.

"Estem treballant des de finals de l'any passat a produir i generalitzar un SaaS més estandarditzat, i a reforçar la nostra tasca comercial dins de l'UE, que és el nostre mercat natural", ha explicat el fundador i conseller delegat de la companyia, Sisco Sapena.

La companyia ha explicat que "durant el primer trimestre de l'exercici 2024, el grup ha continuat amb la política d'ajustos de despeses".

El 3 de novembre del 2023, la companyia va anunciar un pla de reestructuració, que va incloure "l'acomiadament d'una part important de la seva plantilla, i l'anunci de significatives retallades en proveïdors externs, màrqueting, producció, i el tancament i venda de diverses filials".

CONTRACTES AL 2024

En el que va d'any, Lleida.net ha anunciat nous contractes, com la signatura d'una Carta d'Intenció amb PostNL per a la distribució exclusiva dels serveis als Països Baixos, o l'acord amb Peruana de Entretenimiento en Línea S.A.C. que li permetrà facturar uns 600.000 euros anuals.

Lleida.net va signar un contracte amb América Latina Redex SAS per valor de 500.000 euros anuals i un altre amb la Procuraduría General de la Nació de Colòmbia per valor de 250.000 euros, mentre que Santander Global Technology & Operations S.L. va adjudicar a l'empresa tres lots de serveis d'enviament d'SMS per un valor total d'1,89 milions.