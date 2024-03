Lleida.net s'adjudica un contracte de servei de missatgeria amb l'EMT per 104.519 euros

MADRID, 14 març (EUROPA PRESS) -

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Madrid ha adjudicat a la tecnològica Lleida.net el contracte de servei de missatgeria sobre dispositius mòbils per un import total de 104.519 euros, segons ha informat aquest dijous l'empresa.

En concret, la resolució del concurs, tal com ha destacat la firma, acredita Lleida.net com a proveïdor de la gestió de missatges de l'EMT per un període de 14 mesos.

El conseller delegat de la companyia, Sisco Sapena, ha destacat que l'adjudicació d'aquest contracte amb "una de les empreses públiques de Madrid crucial en el sistema de mobilitat de la capital espanyola, és una fita important per continuar demostrant el paper que té Lleida.net entre actors importants de l'economia espanyola".