Lleida.net registra a l'octubre 1.303 altes de nous clients, el seu màxim històric mensual

LLEIDA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La cotitzada de serveis tecnològics Lleida.net va registrar 1.303 altes de nous clients aquest octubre, la xifra mensual "més alta de la seva història", i supera per primera vegada les 1.000 altes en un sol mes, informa aquest dimecres en un comunicat.
És el "segon rècord consecutiu" després de les 890 altes registrades al setembre, i multiplica per 2,6 les 501 contractacions del mateix mes de l'any anterior, fet que implica un increment interanual del 160% (802 clients més).
Respecte a setembre, la xifra va tenir un creixement del 46% en sumar 413 altes més que l'anterior rècord, mentre que l'acumulat del bimestre setembre-octubre va assolir les 2.193 altes, un 143% més que les 901 del mateix període de 2025.
Entre gener i octubre, l'empresa ha incorporat 7.434 nous clients (amb una mitjana de 743 altes mensuals, depassada en un 75% per la dada d'octubre), mentre que en el període acumulat dels últims 12 mesos (novembre de 2025 a octubre de 2026) la xifra ascendeix a 8.176 altes.
En el tercer trimestre de l'exercici, la companyia va facturar a 4.902 clients, un 44% més que en el mateix període de l'any anterior.
IMPULS EN RRHH I SECTOR JURÍDIC
El creixement de la base de clients de la tecnològica es concentra principalment en despatxos d'advocats, departaments de recursos humans, professionals col·legiats i petites empreses.
El fundador i conseller delegat de Lleida.net, Sisco Sapena, ha destacat que "cada mes se sumen més despatxos d'advocats i departaments de recursos humans que necessiten acreditar les seves comunicacions amb plena validesa legal", afavorint el creixement sostingut de la companyia.